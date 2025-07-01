С 1 июля плата за ЖКХ пойдет вверх — ФАС заявила, что будет держать всё под контролем

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ.

Но Федеральная антимонопольная служба обещает: необоснованного роста платежей не будет. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Если ФАС найдёт нарушения, она обяжет региональные власти пересчитать тариф и убрать лишние расходы.

В ведомстве пояснили: индексация нужна. Это поможет поддержать работу ЖКХ, повысить качество услуг и обновить старую инфраструктуру.

А чтобы не переплачивать, эксперт Игорь Балынин советует — следите за счётчиками, вовремя их проверяйте. Так можно сэкономить до 30%.

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