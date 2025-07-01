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Я в растерянности: Максим Матвеев честно заявил о проблемах в звёздной семье

1:04
Правда ТВ

Максим Матвеев, известный по сериалу "Триггер" и муж Елизаветы Боярской, поделился откровениями о семейной жизни. 

Актёр признался, что испытывает трудности в роли отца. Он часто не знает, как правильно вести себя с детьми.

"Я в растерянности, перманентной и прекрасной", — заявил Матвеев в шоу "Света вокруг света".

Это чувство он назвал странным и тяжёлым. С одной стороны, важно дать ребёнку свободу самовыражения. Но найти баланс, по его словам, крайне сложно.

Особую тревогу у актёра вызывают современные технологии. Он обеспокоен влиянием гаджетов на детское сознание. По его словам, дети "видят всё, что хотят", а контроль часто бессилен.

Главное для звезды — счастье сыновей. Он не станет препятствовать, если они выберут актёрскую профессию.

Напомним, пара в браке 14 лет, у них подрастают двое сыновей — 13-летний Андрей и 6-летний Григорий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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