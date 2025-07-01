Трамп предложил проверить Маска — без субсидий свернул бы лавочку и уехал в ЮАР

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп обвинил Илона Маска в том, что его бизнес держится только на субсидиях.

По словам Трампа, без господдержки Маску пришлось бы закрыть свои проекты и вернуться в Южную Африку. Это заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

Трамп считает, что США могли бы сэкономить огромные деньги, если бы не субсидировали компании Маска. Он предложил правительственному департаменту эффективности — DOGE — обратить на это внимание.

Ранее Маск раскритиковал законопроект Трампа под названием "Один большой прекрасный билль". Он не устроил бизнесмена тем, что из него исключили налоговые льготы на электромобили и возобновляемую энергию. Маск даже предложил "убить закон" и пригрозил создать новую партию.

Несмотря на это, Трамп назвал Маска "отличным парнем, который немного расстроен". Но он не отступает: считает, что субсидии только вредят бюджету.

По оценкам, предложенный Трампом закон может увеличить дефицит бюджета и сильно поднять госдолг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.