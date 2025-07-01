Девелоперы могли запустить панику: что стоит за слухами о заморозке вкладов

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кто распустил слух о заморозке вкладов в банках? По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, всё могло быть частью пиар-хода. В интервью РИА Новости он заявил, что за этим могли стоять девелоперы. Их цель — подогреть спрос на недвижимость.

Аксаков также допустил, что слухи могли появиться случайно, от некомпетентных высказываний в интернете. А потом уже были подхвачены медиа ради кликов.

Он напомнил: Банк России, правительство и Госдума сразу опровергли сообщения о якобы планируемой заморозке.

Аксаков подчеркнул: деньги на депозитах — важный источник кредитования, который поддерживает экономику. Изымать их бессмысленно.

Ещё в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла такие разговоры бессмысленными. В январе Центробанк повторил — идея абсурдна и опасна для банковской системы.

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