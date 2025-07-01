ЛНР полностью перешла под контроль ВС России: важнейшее событие в СВО уже произошло

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что российские войска полностью заняли территорию республики. Эту информацию он озвучил в интервью Первому каналу.
По словам Пасечника, доклад о полном контроле над ЛНР поступил два дня назад. Теперь под контролем России — все 100 процентов региона.
Ещё в марте президент Владимир Путин говорил, что ЛНР освобождена на 99 процентов. Сегодня эти данные подтверждены полностью.
Военный аналитик Игорь Коротченко назвал это событие важнейшим в рамках СВО. Он уверен, что это не только военный успех, но и сильный политический сигнал.
Коротченко считает, что этот шаг вдохновит российских бойцов, а украинской армии покажет — сопротивление не имеет смысла.
Эксперт добавил: Россия усиливает удары по инфраструктуре ВСУ. И вскоре, по его словам, стоит ждать других, не менее важных новостей.
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