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Новогодние каникулы растянутся на 12 дней — в 2026-м россияне отдохнут больше, чем ожидали

1:03
Правда ТВ

Минтруд опубликовал проект праздничных дней на 2026 год. И там есть, чем порадоваться. Во-первых, новогодние каникулы продлятся целых 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Это самый длинный отдых в году.

Дальше — май. Там тоже приятно: россияне будут отдыхать дважды по три дня. Сначала с 1 по 3 мая, потом с 9 по 11 мая.

Ещё один неожиданный подарок — 31 декабря 2026 года станет официальным выходным. То есть год начнётся и закончится отдыхом.

А вот праздничные дни на 23 февраля, 8 марта и День России порадовали своей стабильностью: по три выходных на каждый.

Ну и напоследок — 4 ноября выпадает на среду. Это просто факт, который вряд ли что-то меняет, но отметить стоит.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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