С 1 сентября водить будет нельзя по новым причинам: обновлён перечень медпротивопоказаний

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 сентября в России вступает в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом.

Как рассказал ТАСС юрист Тургунбой Зокиров, изменения связаны с новым изданием Международной классификации болезней — МКБ-10.

В списке появится актуальная подрубрика — "Аномалии цветового зрения". Это уточнение заменит устаревший термин "ахроматопсия", который теперь отсутствует в классификации.

Что касается психических расстройств, перечень диагнозов тоже стал точнее. В нём теперь перечислены отдельные рубрики, включая депрессию. Однако по сути правила не меняются — только уточняется формулировка.

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