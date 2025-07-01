ЖКХ только по факту: россиян хотят избавить от доплат и перерасчётов

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Госдуме предложили новый способ расчёта за коммунальные услуги.

Депутат Сергей Пахомов объяснил: жильцы будут платить только за реально израсходованную воду, свет и тепло — то, что пошло на содержание общего имущества.

Нынешняя система неудобна. Она основана на усреднённых нормативах. Это приводит к перерасчётам, неожиданным доплатам или возвратам денег.

По словам депутата, новая схема избавит людей от сюрпризов в платёжках. А управляющим компаниям поможет не копить долги перед ресурсниками.

Расчёты предлагается вести по показаниям общедомовых приборов учёта за каждый месяц.

А с 1 марта 2026 года меняется и крайний срок оплаты ЖКХ — он переносится с 10-го на 15-е число.

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