Старше 55 — значит под защитой: кто не попадёт под увольнение даже при сокращении

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Госдуме напомнили: россиян предпенсионного возраста нельзя уволить без согласия профсоюза или трудовой инспекции.

Об этом сообщила депутат Екатерина Стенякина. Даже если идёт сокращение штата, уволить предпенсионера просто так нельзя. Также нельзя отказать ему в приёме на работу из-за возраста.

Если человек с таким статусом всё же потерял работу, ему положено бесплатное переобучение и помощь с трудоустройством.

Предпенсионный возраст — это пять лет до выхода на пенсию. С 2028 года — это 55 лет для женщин и 60 для мужчин. А для некоторых профессий — раньше.

Дополнительно предпенсионерам положено два оплачиваемых дня на диспансеризацию.

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