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Дроны ВСУ подкрались к России через Казахстан: Лавров заявил о мерах прекращения

1:04
Правда ТВ

МИД России заявил о пролетах украинских дронов над Казахстаном. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Мурата Нуртлеу.

По словам Лаврова, Астана уже обсудила ситуацию с Киевом и принимает меры, чтобы прекратить такие полёты.

МИД России утверждает: 19 и 20 июня несколько десятков беспилотников ВСУ пролетели над территорией Казахстана — якобы для ударов по России. Представитель МИД Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать.

В то же время официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров опроверг информацию. Он заявил, что ни запуск, ни пролет дронов не подтверждаются.

Тем временем на территории Казахстана действительно находили обломки похожих объектов. В Мангистау, Атырау и Западно-Казахстанской областях сейчас идёт проверка. Кто запускал дроны — выясняет следствие.

 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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