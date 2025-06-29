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Берут без плана: на что россияне чаще всего тратят деньги в гипермаркетах

Правда ТВ

Каждый четвёртый россиянин тратит деньги в гипермаркетах спонтанно. Даже если пришёл с чётким списком покупок.

Об этом сообщает исследование сети "О'Кей". В топ незапланированных товаров — сладости, снеки, мелочи для дома и косметика. 12% берут то, что просто понравилось, а 20% ориентируются на акции.

Оказалось, что поход в магазин — это не только про еду. 15% опрошенных признались, что таким образом "перезагружаются" после рабочего дня. А 7% — просто любят бродить между витрин.

Большинство закупаются на неделю вперёд. В ход идут крупы, мясо, чай, кофе и бытовая химия. Но есть и те, кто полностью ушёл в доставку — таких уже 10%.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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