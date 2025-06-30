На рынке можно больше, чем в магазине: как выбрать продавца и получить бонус

Покупки на фуд-рынках могут быть не только вкусными, но и выгодными. Главное — знать правила. Об этом Life рассказал эксперт Александр Панченко.

Он советует не спешить. Сначала обойдите весь рынок, посмотрите цены и качество. Разница может быть до 10%.

Когда найдёте продавца, который вам симпатичен — торгуйтесь. Но вежливо. Не требуйте скидку сразу вдвое — можно просто предложить свою цену.

Если вы понравитесь продавцу, он может добавить немного товара сверху. Такое возможно только на рынке, не в супермаркете.

И ещё один совет — не одевайтесь слишком броско и не грубите. С добрым настроем можно уйти и с покупками, и с бонусом.

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