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Школьная форма по ГОСТу, баллы за поведение и лимит на домашку: что изменится с 1 июля

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Правда ТВ

С 1 июля в России впервые появится ГОСТ на школьную форму. Теперь она должна быть удобной, деловой, светской и при этом патриотичной. На одежде может появиться государственная символика.

Но это не всё. В некоторых школах начнут ставить оценки за поведение. Такой эксперимент запустят в 84 учебных заведениях. Отмечать будут дисциплину, вежливость, общение со сверстниками и активность. Метки в дневнике: "отлично", "удовлетворительно" и даже "совсем неудовлетворительно".

Также Минпросвещения ограничило объём домашнего задания. В первом классе — не больше часа в день, в четвёртом — до двух.

А чтобы сэкономить на сборах, эксперты советуют не ждать августа: цены в этот период сильно завышены. Лучше закупаться на маркетплейсах и во время сентябрьских распродаж.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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