До 40% месячной нормы за пару дней: циклон Корнелиус затопит Москву

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На Москву обрушился циклон "Корнелиус". По данным Гидрометцентра, до 1 июля в столице выпадет до 40% месячной нормы осадков — до 30 миллиметров дождя.

Температура опустится на 4-5 градусов ниже нормы. Ночью — около 12, днём — не выше +16. Погода будет больше похожа на осень.

По словам синоптика Евгения Тишковца, только в понедельник может выпасть до 14 миллиметров дождя.

Ранее "Корнелиус" накрыл Европу. В Париже затопило метро, а Сена вышла из берегов. Теперь циклон добрался до Москвы.

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