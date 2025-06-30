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До 40% месячной нормы за пару дней: циклон Корнелиус затопит Москву

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Правда ТВ

На Москву обрушился циклон "Корнелиус". По данным Гидрометцентра, до 1 июля в столице выпадет до 40% месячной нормы осадков — до 30 миллиметров дождя.

Температура опустится на 4-5 градусов ниже нормы. Ночью — около 12, днём — не выше +16. Погода будет больше похожа на осень.

По словам синоптика Евгения Тишковца, только в понедельник может выпасть до 14 миллиметров дождя.

Ранее "Корнелиус" накрыл Европу. В Париже затопило метро, а Сена вышла из берегов. Теперь циклон добрался до Москвы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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