Золотой пистолет, часы за миллиарды и личное поздравление Путина: как женился Адам Кадыров

Адам Кадыров — сын главы Чечни — отпраздновал свадьбу. Юноше всего 17 лет, но торжество прошло с королевским размахом.
В Сети появились видео, где он держит в руках золотой пистолет и сидит за рулём лимитированного G-класса. Также он носит часы Jacob & Co. Billionaire — одни из самых дорогих в мире. Их цена, по данным Telegram-каналов, может доходить до двух миллиардов рублей.
Женой Кадырова-младшего стала девушка из родного села Ахмат-Юрт. По словам сестры жениха Айшат, свадьбу провели без публичных публикаций.
Главное — президента не забыли. Владимир Путин лично поздравил Адама с бракосочетанием. Позже об этом рассказал Рамзан Кадыров.
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