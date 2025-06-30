Золотой пистолет, часы за миллиарды и личное поздравление Путина: как женился Адам Кадыров

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Адам Кадыров — сын главы Чечни — отпраздновал свадьбу. Юноше всего 17 лет, но торжество прошло с королевским размахом.

В Сети появились видео, где он держит в руках золотой пистолет и сидит за рулём лимитированного G-класса. Также он носит часы Jacob & Co. Billionaire — одни из самых дорогих в мире. Их цена, по данным Telegram-каналов, может доходить до двух миллиардов рублей.

Женой Кадырова-младшего стала девушка из родного села Ахмат-Юрт. По словам сестры жениха Айшат, свадьбу провели без публичных публикаций.

Главное — президента не забыли. Владимир Путин лично поздравил Адама с бракосочетанием. Позже об этом рассказал Рамзан Кадыров.

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