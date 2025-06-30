Скрытно и молниеносно: ВС России начали применять новейшие дроны

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российская армия использует в зоне СВО новые ударные дроны — "Герань-3". Об этом сообщает издание "Военное обозрение". Беспилотники были замечены при ударах по военным объектам в Харькове и Одессе. Официальных заявлений от Минобороны по этому поводу пока не поступало. Но вражеские ресурсы уже неоднократно сообщали об их применении.

Издание отмечает, что новые "Герани" могут быть оснащены компактным турбореактивным двигателем. Это позволяет дрону развивать скорость до 800 километров в час при пикировании на цель.

Ранее стало известно, что производство предыдущей версии — "Герань-2" — с 2023 года выросло в десятки раз.

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