Год испытаний для бизнеса и банков: в Сбербанке раскрыли, что ждёт экономику в 2026-м

Сбер не собирается сбавлять обороты. Несмотря на сложную экономику, в 2025 году банк рассчитывает выполнить все намеченные планы. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

Он признал, что год выдался непростым — высокая ключевая ставка и низкий спрос на кредиты сильно влияют на работу. Но Сбер традиционно стремится достигать результатов даже в самых сложных условиях.

Греф подчеркнул, что банк сделает всё, чтобы не разочаровать инвесторов. По его словам, 2026 год тоже будет тяжёлым, поэтому важно набрать форму уже сейчас. Он добавил, что многое зависит от геополитики, темпов роста экономики и решений Центробанка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.