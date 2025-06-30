С 1 июля пенсии вырастут автоматически: кто получит двойные выплаты и прибавки

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 июля в России вырастут пенсии для некоторых категорий граждан. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин.

Двойную фиксированную часть к страховой пенсии — 17 815 рублей — получат граждане, которым в июле исполнится 80 лет. Столько же начислят тем, кто в июне получил первую группу инвалидности.

Если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы — дети до 18 лет, студенты до 23-х или инвалиды, — к пенсии добавят почти 3 тысячи рублей за каждого, но не больше чем за троих.

Тем, кто завершил работу в июне, с июля начнут платить полную пенсию с учётом всех индексаций.

С августа повысят пенсии работающих пенсионеров на баллы за 2024 год. А с октября вырастут выплаты военным и силовикам — на 4,5%.

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