До 6 тысяч за права и 4,5 за номер: с осени водителям готовят новые расходы

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Минфин России готовит серьёзные изменения для автомобилистов. С сентября 2025 года вырастут госпошлины за оформление документов на транспорт. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на законопроект ведомства.

За водительские права старого образца нужно будет платить 4 тысячи рублей. Нового — 6 тысяч. Международные права обойдутся в 3 200 рублей вместо прежних 1 600.

Паспорт транспортного средства подорожает до 1 200 рублей. Свидетельство о регистрации авто на бумаге — до 1 500, на пластике — до 4 500.

За госномера придётся отдать 3 тысячи рублей, на мотоциклы и прицепы — 2 250.

Растёт и цена на разрешения и техдокументы. Например, допуск к перевозке опасных грузов теперь будет стоить 2 250 рублей.

Правительственная комиссия рассмотрит проект уже 30 июня.

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