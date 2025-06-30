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Со мной так нельзя: Анна Снаткина гневно отчитала мужа из-за забытого свидания

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Правда ТВ

До брака Анны Снаткиной и Виктора Васильева едва не случился разрыв. В интервью Надежде Стрелец актриса вспомнила, как будущий супруг забыл о их договорённости встретиться.

При плотном графике Снаткиной пара долго не могла согласовать время. Когда звезда "Татьяниного дня" наконец освободилась, Васильев просто не пришёл.

"Он забыл о свидании", — пояснила Снаткина. Это спровоцировало её гневную реакцию. Актриса устроила возлюбленному жёсткий разговор.

"Я сказала: "Витя, я не из твоих бывших, с которыми так можно!" — призналась она.

За этим последовал резкий монолог, детали которого Снаткина опустила.

Позже звезда осознала, что переборщила с жёсткостью. Но принципиальность пошла отношениям на пользу — сегодня пара счастлива в браке.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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