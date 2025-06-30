Драматичный поворот: звезда Следа оставил съёмки в России ради жизни в другой стране

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Звезда сериала "След" Евгений Кулаков прекратил съёмки в России. Причина — переезд всей семьи в Израиль ради здоровья сына.

44-летний актёр перевёз в Тель-Авив жену Ольгу, 7-летнюю дочь Нику и 21-летнего сына Илью. Решение принято из-за состояния старшего ребёнка: молодой человек страдает ДЦП и аутизмом.

Как сообщает 7Дней.ru, в России необходимое лечение оказалось недоступным. Израильские врачи помогли Илье, хотя полного излечения не наступило.

Зато в Израиле семья смогла наладить быт: сын посещает спецшколу, гуляет, а дочь занимается фигурным катанием и игрой на скрипке.

Возвращаться Кулаковы не планируют. Евгений и его жена Ольга (тоже актриса) нашли работу в местном русскоязычном театре. Семья обустраивает жизнь на новой родине.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.