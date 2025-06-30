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Драматичный поворот: звезда Следа оставил съёмки в России ради жизни в другой стране

1:00
Правда ТВ

Звезда сериала "След" Евгений Кулаков прекратил съёмки в России. Причина — переезд всей семьи в Израиль ради здоровья сына. 

44-летний актёр перевёз в Тель-Авив жену Ольгу, 7-летнюю дочь Нику и 21-летнего сына Илью. Решение принято из-за состояния старшего ребёнка: молодой человек страдает ДЦП и аутизмом.

Как сообщает 7Дней.ru, в России необходимое лечение оказалось недоступным. Израильские врачи помогли Илье, хотя полного излечения не наступило.

Зато в Израиле семья смогла наладить быт: сын посещает спецшколу, гуляет, а дочь занимается фигурным катанием и игрой на скрипке.

Возвращаться Кулаковы не планируют. Евгений и его жена Ольга (тоже актриса) нашли работу в местном русскоязычном театре. Семья обустраивает жизнь на новой родине.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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