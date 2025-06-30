Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Последнее слово Талызиной: за 5 дней до смерти актриса назвала уехавшую Пугачёву дурочкой

1:05
Правда ТВ

За пять дней до кончины Валентина Талызина записала откровенный выпуск "Секрета на миллион". Актриса резко высказалась об Алле Пугачевой.

"Дурочка, загубила свою жизнь! Думаю, в глубине души она жалеет, хоть и не признаёт… Сейчас ей плохо. Ну дурочка!" — прокомментировала Талызина эмиграцию певицы.

Народная артистка вспомнила совместную работу над "Иронией судьбы", где озвучивала главную героиню. Когда Пугачёвой напомнили, что именно она пела в фильме, то певица заявила, что её "голос должен был подходить к Талызинскому".

Юбилейный выпуск к 90-летию Талызиной собрал её друзей: Валерия Баринова, Ирину Климову, Стаса Бондаренко. Это стало последней публичной записью легенды.

Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года на 91-м году жизни после борьбы с онкологией. Выпуск с её откровениями выйдет в эфир посмертно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.