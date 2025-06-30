Последнее слово Талызиной: за 5 дней до смерти актриса назвала уехавшую Пугачёву дурочкой

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

За пять дней до кончины Валентина Талызина записала откровенный выпуск "Секрета на миллион". Актриса резко высказалась об Алле Пугачевой.

"Дурочка, загубила свою жизнь! Думаю, в глубине души она жалеет, хоть и не признаёт… Сейчас ей плохо. Ну дурочка!" — прокомментировала Талызина эмиграцию певицы.

Народная артистка вспомнила совместную работу над "Иронией судьбы", где озвучивала главную героиню. Когда Пугачёвой напомнили, что именно она пела в фильме, то певица заявила, что её "голос должен был подходить к Талызинскому".

Юбилейный выпуск к 90-летию Талызиной собрал её друзей: Валерия Баринова, Ирину Климову, Стаса Бондаренко. Это стало последней публичной записью легенды.

Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года на 91-м году жизни после борьбы с онкологией. Выпуск с её откровениями выйдет в эфир посмертно.

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