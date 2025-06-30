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Кадышева вытеснила Шнурова: Виторган объяснил феномен внезапной популярности

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Правда ТВ

Максим Виторган провёл неожиданную параллель в российской музыке. В своём Telegram-канале актёр заявил, что народная артистка Надежда Кадышева теперь занимает нишу "весёлого трэша" у слушателя.

Эту позицию ранее прочно удерживала группа "Ленинград".

"Только Шнуров осознанно лепил продукт, а тут совпало вдруг…", — иронично добавил Виторган.

Он отметил резкий рост популярности Кадышевой в Сети: "Родился новый артист — я стал чаще натыкаться на её ролики". Актёр дал смелый прогноз на ближайший сезон.

"В этом году [она будет] на всех самых дорогих корпоративах. Помяните моё слово", — написал Виторган. По его мнению, Кадышева уже одержала победу в борьбе за зрителя над Шаманом.

Сын легендарного Эммануила Виторгана, Максим известен ролями в "Дне выборов" и "О чём говорят мужчины". 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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