Кадышева вытеснила Шнурова: Виторган объяснил феномен внезапной популярности

Максим Виторган провёл неожиданную параллель в российской музыке. В своём Telegram-канале актёр заявил, что народная артистка Надежда Кадышева теперь занимает нишу "весёлого трэша" у слушателя.
Эту позицию ранее прочно удерживала группа "Ленинград".
"Только Шнуров осознанно лепил продукт, а тут совпало вдруг…", — иронично добавил Виторган.
Он отметил резкий рост популярности Кадышевой в Сети: "Родился новый артист — я стал чаще натыкаться на её ролики". Актёр дал смелый прогноз на ближайший сезон.
"В этом году [она будет] на всех самых дорогих корпоративах. Помяните моё слово", — написал Виторган. По его мнению, Кадышева уже одержала победу в борьбе за зрителя над Шаманом.
Сын легендарного Эммануила Виторгана, Максим известен ролями в "Дне выборов" и "О чём говорят мужчины".
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