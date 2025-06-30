Юморист Слепаков* иронизирует о жизни в Израиле: почему счастье здесь особое

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Комик Семён Слепаков* поделился ироничным взглядом на жизнь в Израиле. В интервью YouTube-каналу "Рада и терки" он прокомментировал попадание страны на 8-е место в мировом рейтинге счастья.

"Я что-то не заметил", — признался Слепаков, узнав, что Израиль обогнал Германию и Британию. По его мнению, замер счастья здесь основан не на лёгкости жизни, а на остроте ощущений от преодоления трудностей.

"Сделать что-то в Израиле — адский геморрой. Когда получается — чувствуешь себя невероятно счастливым", — сыронизировал юморист.

Он назвал страну очень дорогой, отметив, что машины стоят втрое дороже, чем в мире.

"В Москве меня не впечатляли покупки авто или квартир. Здесь радуешься, как ребёнок. Если курьер привёз заказ, и суп не вытек из пакета — ты уже счастлив", — привёл пример Слепаков.

С 2022 года комик с семьёй постоянно проживает в Израиле, заявив об отсутствии планов возвращаться в РФ.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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