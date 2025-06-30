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Трамп задумался, а Европа настаивает: за закрытыми дверями обсуждали удар по России

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Правда ТВ

Страны НАТО хотели жёсткости, но Дональд Трамп выбрал осторожность. Как рассказал президент Чехии Петр Павел, за закрытым ужином европейские лидеры пытались убедить Трампа усилить экономическое давление на Россию.

Он подчеркнул: все говорили последовательно и сообща.

Но, по словам Павла, Трамп всё равно колебался.

Союзники объяснили, что цель санкций не в экономическом крахе России, а в том, чтобы Москва села за стол переговоров.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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