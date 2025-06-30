Что скрывает ночь в казино: Лолита Милявская делится воспоминаниями о Трампе

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лолита Милявская поделилась неожиданными воспоминаниями о Дональде Трампе. В интервью "Модному подкасту" певица рассказала о ночи в казино миллиардера до его президентства.

Знакомство устроила бизнесвумен Марина Ковалёва, близко знавшая Трампа. Она пригласила Милявскую в казино во время её гастролей в США.

"Трамп — гостеприимный хозяин. Он жал мне руку, и… кажется, перекрестился, когда я уехала", — пошутила Лолита.

Для неё организовали торжественный завтрак и VIP-мероприятие. Но артистку волновало только казино: "Я была игроманом — играла до концерта и после". На прощание Трамп лично вышел её провожать.

"Помню, как меня запихивали в лимузин! Я сопротивлялась", — призналась Милявская. С иронией она добавила: "Вряд ли он меня теперь помнит". Эпизод остался ярким воспоминанием певицы.

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