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Раскаялся один из четырёх: признания террористов "Крокуса" шокировали следователей

1:01
Правда ТВ

Стал известен один важный факт в деле о теракте в "Крокус Сити Холл". ТАСС сообщает: из четырёх исполнителей нападения только один — Шамсидин Фаридуни* — раскаялся. Он полностью признал вину и выразил сожаление.

Остальные — Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизада* и Далерджон Мирзоев* — тоже признали вину. Но раскаиваться не стали.

Напомним, теракт произошёл 22 марта 2024 года во время концерта группы "Пикник". В зал ворвались вооружённые люди, открыли огонь, потом были взрывы и пожар.

Погибли 149 человек, один до сих пор числится пропавшим. Пострадали более 600 человек. Ущерб — почти 6 миллиардов рублей.

Позже исполнители заявили на допросе: организатор теракта — Украина.

* все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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