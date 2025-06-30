Семьям вернут деньги из налогов: как получить до 100 тысяч рублей в 2026 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В 2026 году семьи с детьми смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога. Об этом рассказал "Газете.Ru" доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Размер выплаты — от 80 до 100 тысяч рублей. Деньги получат семьи, где доход на человека — не больше полутора прожиточных минимумов.

Пример: если в семье два родителя и двое детей, и родители зарабатывали по 51 тысяче рублей, то смогут вернуть в 2026 году около 85 тысяч. С тремя детьми — уже больше 107 тысяч.

Проверить, положена ли выплата, можно, если рассчитать средний доход семьи за 2025 год. Заявление подаётся через портал "Госуслуги" или лично — в СФР или МФЦ.

Выплата — это по сути возврат 7% от налога. Выплачивать её будет Социальный фонд России.

Бумаги собирать почти не придётся — ведомства обменяются данными между собой.

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