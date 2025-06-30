Скандал в Telegram разделил азербайджанцев: что стоит за конфликтом после событий в Екатеринбурге

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Азербайджане заявили: Telegram-канал "АДР — Азербайджанская диаспора России" не имеет отношения к настоящей диаспоре.

Об этом сообщил Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой. В Telegram-канале ведомства говорится, что канал распространяет провокации и не отражает официальную позицию.

"Это провокация против нашей страны и соотечественников в России", — подчёркивается в заявлении.

На фоне событий в Екатеринбурге внутри самой диаспоры начался конфликт. Авторы заявлений, выступающих от имени общины, раскритиковали власти Азербайджана.

Они недовольны публикацией государственного агентства Azertag. Там инцидент назвали частью давления на азербайджанцев в России.

Община считает, что такие заявления вредят их положению. И призывает вместо политики заняться поддержкой людей на местах.

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