Тюрьма за чужую карту, запрет на сим-карты и новые вклады: к чему готовиться с 1 июля

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С июля в России вступают в силу новые законы. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

С 5 июля дропперов — это тех, кто передаёт свои банковские карты другим, — могут посадить на срок до трёх лет. А мошенникам, которые через них выводят деньги, грозит до шести лет.

Связь станет недоступной для мигрантов, если они не подтвердят свою личность с помощью биометрии и IMEI. У кого больше 10 SIM-карт — останется только 10.

С 24 июня иноагентов можно будет привлекать к ответственности даже за границей. Володин подчеркнул: "Даже находясь за пределами России, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания".

Кроме того, с 1 июля нуждающиеся смогут открыть в системно значимых банках специальные вклады с повышенной ставкой и без комиссии.

А за разглашение банковской или налоговой тайны теперь можно получить до семи лет лишения свободы.

По ОСАГО увеличен лимит выплаты по европротоколу — до 200 тысяч рублей. Но только при наличии фотофиксации.

И ещё один закон вступает в силу 28 июля — о защите географических указаний. Больше никакой подделки под "настоящий продукт из региона".

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