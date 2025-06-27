Сбежавший из России Покровский* обрушился с критикой на Нью-Йорк: крысы, запах мочи и мусор

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский* резко раскритиковал условия жизни в Нью-Йорке.

В интервью YouTube-каналу "Sheinkin 40" он заявил о проблемах с антисанитарией в городе, где проживает после бегства из России.

"Я не хочу видеть крыс на улице. Не желаю дышать мочой, платя три доллара за метро. И чтобы было столько мусора в Бруклине, где я живу", — возмущался Покровский.

Артист подчеркнул, что для него важен вопрос избрания нового мэра.

Певец также осудил миграционную политику действующего градоначальника Эрика Адамса. По словам музыканта, тот начал "собирать мигрантов автобусами" после прихода к власти Дональда Трампа.

Напомним, Покровский уехал из России после начала СВО и последние два года проживает в бруклинском районе Бушуик. Статус иностранного агента ему был присвоен в 2023 году.

* – физическое лицо, выполняющее функцию иностранного агента

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