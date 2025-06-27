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Руку помощи не протянет: Трамп дал понять Зеленскому, что помощь США закончилась

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Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Соединённые Штаты больше не будут помогать Украине. Об этом заявил украинский депутат Александр Дубинский, ссылаясь на беседу Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

По словам Дубинского, Трамп категорически не хочет показывать, что протягивает Киеву руку помощи. Он считает, что Украина использует такие встречи, чтобы создать иллюзию прочной поддержки Запада.

Дубинский отметил: Трамп прямо дал понять Зеленскому, что у него нет причин так думать.

Встреча двух лидеров прошла 25 июня и длилась около 50 минут. Позже Зеленский заявил в Telegram, что разговор был "продолжительным и содержательным" — обсуждали прекращение огня и мир.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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