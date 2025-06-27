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Алкомаркеты прижмут: в Госдуме предложили запретить продажу рядом с домами и школами

1:04
Правда ТВ

В Госдуму внесли законопроект о запрете алкомаркетов в жилых домах и в радиусе 100 метров от школ, детсадов, вузов и больниц. Инициативу поддержали сразу пять парламентских фракций.

Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что такие магазины не просто продают спиртное, а целенаправленно спаивают людей. Более того, по его словам, владельцы алкомаркетов размещают рядом дешёвые игрушки и сладости, чтобы привлечь детей с пяти-шести лет.

Он назвал их действия преступными и добавил, что депутаты будут с этим бороться. В пример он привёл опыт Вологодской области, где продажа алкоголя разрешена только два часа в будни.

Свинцов подчеркнул: это борьба за здоровье нации, ведь алкоголизм приводит к болезням и преждевременной смерти. В Мособлдуме опасаются, что в случае запрета, алкомаркеты могут маскироваться под "псевдокафе", чтобы продолжать торговлю.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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