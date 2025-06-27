Подмосковных таксистов начнут штрафовать на 5 тысяч — за один неожиданный пункт

0:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Таксистов Подмосковья ждут новые правила. Мособлдума приняла закон, по которому водители без специальной аттестации будут штрафоваться на 5 тысяч рублей.

Как пояснили в областном парламенте, таксисты должны будут подтвердить знание расположения вокзалов, больниц, соцобъектов, а также уметь действовать в чрезвычайных ситуациях.

Аттестация включает 10 вопросов. Аналогичная система уже работает в Москве.

Контролировать соблюдение закона поручено 72 сотрудникам минтранса Московской области.

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