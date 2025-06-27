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Тайные завтраки и отдельные квартиры: что скрывают помолвленные Муцениеце и Дранга

1:02
Правда ТВ

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга, несмотря на заявление о помолвке и ожидание общего ребёнка, продолжают жить раздельно.

Муцениеце проживает с дочерью от первого брака в своей квартире на Речном вокзале.

"Свадьба свадьбой, но они даже не съехались. Разъезжаются после мероприятий на разных машинах", — цитирует kp.ru инсайдеров.

Однако пара регулярно проводит время вместе. Каждые выходные влюблённые устраивают совместные завтраки в кафе "Маргарита" на Патриарших прудах — символичном месте для их отношений.

Напомним, недавно Дранга преподнёс невесте кольцо стоимостью около 6,6 млн рублей. Пара открыто подтвердила отношения в конце 2024 года, вместе отдыхала и познакомилась с родителями музыканта.

В мае 2025 года состоялось предложение руки и сердца.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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