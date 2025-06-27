Не претендую на её славу: ведущая Натальной карты сделала громкое заявление о Заворотнюк

Анонс сериала "Няня Оксана" на канале "Пятница" вызвал неоднозначную реакцию. Поклонники уже сравнивают проект с легендарной "Моей прекрасной няней", выражая недовольство возможным ремейком без Анастасии Заворотнюк.
Главную роль в новом ситкоме исполнила Олеся Иванченко, известная по шоу "Натальная карта". В своём блоге она срочно обратилась к зрителям и отметила, что проект позиционируется не как ремейк.
По её словам, это станет сразу же понятно, как только зрители досмотрят до конца первого сезона.
Иванченко подчеркнула глубочайшее уважение к наследию Заворотнюк.
"Она — моя муза и любимая актриса детства. Я даже не претендую на статус любимой няни страны — он навсегда останется за Анастасией", — заявила исполнительница.
Актриса попросила воспринимать "Няню Оксану" как самостоятельную историю о девушке из Краснодара, ставшей няней в семье столичного вдовца.
Премьера сериала с неожиданным поворотом сюжета состоится в сентябре.
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