Не претендую на её славу: ведущая Натальной карты сделала громкое заявление о Заворотнюк

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Анонс сериала "Няня Оксана" на канале "Пятница" вызвал неоднозначную реакцию. Поклонники уже сравнивают проект с легендарной "Моей прекрасной няней", выражая недовольство возможным ремейком без Анастасии Заворотнюк.

Главную роль в новом ситкоме исполнила Олеся Иванченко, известная по шоу "Натальная карта". В своём блоге она срочно обратилась к зрителям и отметила, что проект позиционируется не как ремейк.

По её словам, это станет сразу же понятно, как только зрители досмотрят до конца первого сезона.

Иванченко подчеркнула глубочайшее уважение к наследию Заворотнюк.

"Она — моя муза и любимая актриса детства. Я даже не претендую на статус любимой няни страны — он навсегда останется за Анастасией", — заявила исполнительница.

Актриса попросила воспринимать "Няню Оксану" как самостоятельную историю о девушке из Краснодара, ставшей няней в семье столичного вдовца.

Премьера сериала с неожиданным поворотом сюжета состоится в сентябре.

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