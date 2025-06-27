"Учебник жалко — всё равно не прочитает": Мединский жёстко прошёлся по Рютте

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что готов при необходимости обсудить с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросы, связанные с историей Малороссии и Войска Запорожского. Он отметил, что уверен — Рютте узнает много нового, а сам, в свою очередь, тоже мог бы услышать от него что-то интересное, например, об освоении Индонезии голландским купечеством.

Мединский добавил, что рассматривал возможность отправить Рютте учебник по истории России за шестой класс, но решил этого не делать, так как, по его мнению, тот всё равно читать его не станет. Он сказал, что лучше отдать такие учебники тем, кто действительно будет их изучать, подчеркнув, что детей надо учить с самого раннего возраста.

Он также напомнил об обсуждении с бывшим министром образования, культуры и науки Нидерландов Эппо Брюинсом вопроса о возвращении коллекции Кенигса. По словам Мединского, голландская сторона настаивала на возобновлении работы комиссии по возврату коллекции, однако он пояснил, что, по международному праву, эти произведения искусства не являются собственностью Нидерландов. Коллекция была продана Германии и находилась на её территории до тех пор, пока не была вывезена в СССР как собственность побежденного режима. Он заявил, что комиссия была распущена из-за отсутствия предмета для обсуждения.

По словам Мединского, его голландский коллега выразил возмущение, предположив, что продавец мог получить от Германии предложение, от которого не смог отказаться, и, возможно, продал коллекцию по заниженной цене. В ответ Мединский указал, что жители Ленинграда пережили гораздо более тяжёлые условия и при этом не отдали даже гвоздя из музейных фондов. Он подчеркнул, что Советский Союз заплатил за это миллионами жизней и задал риторический вопрос: какую цену заплатила Голландия, чтобы не продавать коллекции Третьему рейху. Мединский отметил, что считает вопрос закрытым, а позицию России — чёткой и понятной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.