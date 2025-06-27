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Секреты Фабрики звёзд-2: почему Полина Гагарина не подписала контракт с Максимом Фадеевым?

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Правда ТВ

Полина Гагарина в шоу "По каверочку" раскрыла детали конфликта с Максимом Фадеевым после "Фабрики звёзд-2". Несмотря на исполнение его песен на проекте, сотрудничество не состоялось.

"Я уважала те песни, считаю Фадеева большим музыкантом. Но как пошла работа — не понравилось, сказала нет", — пояснила певица.

Она подчеркнула, что стала единственной участницей, не подписавшей контракт с продюсерами.

Ключевой причиной Гагарина назвала несовпадение характеров. Она отметила, что они разные люди, поэтому было понятно изначально – им будет сложно сойтись.

Интересно, что на проект 16-летняя Полина попала по рекомендации. Её педагог по вокалу, знакомая с Фадеевым, предложила кандидатуру начинающей певицы для участия в популярном шоу.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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