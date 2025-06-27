Отцы получат до 3 месяцев отпуска — в Госдуму внесли резонансное предложение

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России может появиться оплачиваемый отцовский отпуск. С таким предложением общественная организация "Отцы рядом" обратилась в Госдуму.

Юрист Иван Курбаков рассказал Life. ru, что идея — внести в Трудовой кодекс отпуск для отцов от одного до трёх месяцев. Выплаты — до 80% от зарплаты, но не ниже двух МРОТ. Также предлагается ввести дополнительные оплачиваемые выходные.

В организации считают, что это поможет изменить стереотипы и поддержит мужчин, активно участвующих в жизни ребёнка.

Сейчас по закону отцы могут брать отпуск по уходу, но делают это меньше двух процентов. Причины — низкое пособие и давление общества.

Авторы инициативы ссылаются на опыт Европы. Например, в Швеции отцовский отпуск действует уже 50 лет, и работает эффективно.

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