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Не может вести прежний образ жизни: раскрыты подробности состояния Киркорова после ожога

1:00
Правда ТВ

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши поделилась деталями встречи с Филиппом Киркоровым на концерте Димы Билана в Москве.

По словам бизнесвумен, певец "прекрасно выглядел", несмотря на продолжающуюся боль от ожога руки.

В беседе с Woman.ru Сильваши отметила, что Киркоров переживает из-за невозможности вести прежний образ жизни. "Он артист и для него важно оставаться в форме", — пояснила она.

Серьёзных проблем со здоровьем у звезды нет, но долго заживающая травма влияет на его эмоциональное состояние.

"Просто по настроению артиста бьёт", — добавила Сильваши.

Напомним, 25 апреля во время выступления в Петербурге пиротехника подожгла рукав пиджака Киркорова, вызвав ожог и последующее воспаление суставов (бурсит).

Ранее фанаты выражали беспокойство из-за его вида на публичных мероприятиях.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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