Тайна жизни Евгения Петросяна: что скрывает его элитная недвижимость в центре Москвы?

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова владеют элитой недвижимостью в центре Москвы, площадью 229,3 кв. м.

Согласно опубликованному Telegram-каналом "НеМалахов" плану, в апартаментах оборудованы четыре гардеробные, постирочная, массажный кабинет и несколько гостевых комнат.

Особое внимание привлекает большая лоджия.

Жильё официально зарегистрировано на Брухунову. По данным источников "7Дней.ru", супруги фактически не проживают вместе: Петросян обосновался в соседней квартире на том же этаже.

Напомним, пара состоит в браке с 2019 года и воспитывает двоих детей. Ранее Брухунова рассказывала об отказе от поездок в Европу из-за политической позиции, предпочитая направления, "где не нужно скрывать происхождение".

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