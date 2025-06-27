На Земле бушует буря — специалисты рассказали, когда она пойдёт на спад

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На Земле началась магнитная буря. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус из центра «Фобос». Утром 27 июня планета попала в поток горячего и плотного солнечного ветра.

Это вызвало слабое возмущение магнитосферы. Буря относится к категории G1. Пока она не достигла среднего уровня. Индекс активности — 1,33 единицы.

По словам Леуса, буря продлится ещё несколько часов и начнёт утихать после обеда. Уже в субботу геомагнитная обстановка должна полностью нормализоваться.

Ранее, 18 июня, на Солнце произошла мощная вспышка класса X1.3 — первая за три недели. А ещё 8 июня NASA зафиксировало сильное извержение благодаря новым спутникам миссии PUNCH.

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