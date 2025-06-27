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Белый* требует указывать его как израильского артиста: не хочу ассоциироваться с Россией

1:03
Правда ТВ

Актёр Анатолий Белый* потребовал указывать его в проектах исключительно как "израильского артиста".

"Я хочу, чтобы меня в релизах обозначали "израильский артист": не "российский", не "бывший российский". Для меня это важно!" — передаёт слова Белого StarHit.

Белый признал, что его карьера за границей складывается не так успешно, как в России. Основная проблема — постоянные предложения сыграть стереотипных "плохих русских", от которых он отказывается.

По его словам, агент настаивает на том, что это международные проекты, однако сам артист напоминает, что уехал из страны не для того, "чтобы здесь играть этих вот".

Напомним, Белый уехал из России и покинул МХТ им. Чехова после начала СВО. Сейчас он живет в Израиле. В декабре 2023 года Минюст РФ внёс его в реестр иностранных агентов.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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