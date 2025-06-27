Забудьте про переплаты: пять хитростей, которые уменьшат коммунальные счета

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россияне могут платить за коммунальные услуги меньше — до 30 процентов. Об этом заявил экономист Игорь Балынин в интервью "Газете.Ru".

Он объяснил: речь идёт не просто об экономии, а об умной экономии. Например, следите не только за суммами, но и за объёмом потребления. Сравнивайте данные с предыдущими годами.

Вовремя оплачивайте счета — иначе возможны пени и отключения, а потом ещё и платное подключение.

Ещё один способ — покупать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности. Чем ближе буква к началу алфавита и чем больше плюсов, тем техника экономичнее.

Если вы уезжаете из дома более чем на 5 дней, можно не платить за вывоз мусора. Главное — подать заявление и приложить билеты или другой документ.

И наконец, установите многотарифный счётчик. Ночью электроэнергия стоит в 2,5-3 раза дешевле. Если часть потребления перенести на это время — экономия будет ощутимой.

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