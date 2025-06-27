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Июль принесёт грозы, ураганы и жару — синоптики предупредили о резком ухудшении

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Правда ТВ

 Июль в России будет непростым. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ряде регионов. Об этом пишут «Известия».

В Москве ожидается облачная погода почти весь месяц. Осадки — примерно через день. Днём в среднем +23…+24, ночью — до +15 градусов.

В Санкт-Петербурге — похожий прогноз. Пасмурно, влажно и дождливо.

А вот в Сибири и на Урале всё иначе. Там синоптики ждут ураганы, грозы и шквальные ветры. В некоторых районах возможны торнадо. Местами жара усилится, а осадков почти не будет.

На юге и в европейской части страны тоже прогнозируют засушливый июль. Температуры — высокие, дождей — мало.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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