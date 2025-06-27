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Врачей не хватает — с осени фельдшеры и акушерки будут принимать пациентов

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Правда ТВ

С 1 сентября в России фельдшеры и акушеры смогут временно заменять участковых врачей. Речь идёт о терапевтах, педиатрах и акушерах-гинекологах.

Об этом рассказала депутат Госдумы Вероника Власова. По её словам, такое решение — вынужденная мера. Врачей не хватает, особенно в сёлах и маленьких городах.

Теперь, если в поликлинике не хватает специалистов, руководство сможет поручить часть обязанностей среднему медперсоналу. Но — в рамках полномочий.

Минздрав уже утвердил новый порядок. Власова уверяет: это не подмена врачей, а способ не оставить людей без помощи.

По данным "Медвестника", выпуск узких специалистов действительно снизился. Только за год стало меньше акушеров, терапевтов и неврологов. А значит, проблема есть. И её надо решать.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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