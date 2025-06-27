Врачей не хватает — с осени фельдшеры и акушерки будут принимать пациентов

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 сентября в России фельдшеры и акушеры смогут временно заменять участковых врачей. Речь идёт о терапевтах, педиатрах и акушерах-гинекологах.

Об этом рассказала депутат Госдумы Вероника Власова. По её словам, такое решение — вынужденная мера. Врачей не хватает, особенно в сёлах и маленьких городах.

Теперь, если в поликлинике не хватает специалистов, руководство сможет поручить часть обязанностей среднему медперсоналу. Но — в рамках полномочий.

Минздрав уже утвердил новый порядок. Власова уверяет: это не подмена врачей, а способ не оставить людей без помощи.

По данным "Медвестника", выпуск узких специалистов действительно снизился. Только за год стало меньше акушеров, терапевтов и неврологов. А значит, проблема есть. И её надо решать.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.