Путин высказался жёстко: Запад не крадёт, а грабит — и даже не прячется

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Запад не крадёт, а грабит — так Владимир Путин охарактеризовал действия стран, которые замораживают российские активы. Выступая на Евразийском экономическом форуме, президент отметил: по закону кража — это тайное хищение. А здесь всё происходит открыто, под выдуманные "юридические объяснения".

Путин напомнил, что значительная часть золотовалютных резервов России до сих пор заморожена в западных банках. Он подчеркнул: это лишь ускорит создание собственных финансовых инструментов и платёжных систем.

По его словам, такая ситуация даже полезна для мировой экономики.

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