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Невестка Королёвой показала лицо после сложнейших операций: долгий путь к счастью

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Правда ТВ

Мелисса, невестка певицы Наташи Королёвой и Тарзана, показала лицо после череды сложных операций. Несколько лет она восстанавливала челюсть, неправильно сросшуюся после серьёзной травмы.

В своём блоге в одной из социальных сетей она опубликовала слайд-шоу с кадрами, сделанными после заживления. На фото виден результат многолетнего лечения и реабилитации.

Подписчики единодушно восхитились её внешним видом и стойкостью. Многие отметили, что Мелисса прошла долгий и трудный путь. Особенно подчеркивали, что сейчас она выглядит по-настоящему счастливой.

Операции были необходимы для исправления последствий неудачного падения, повлекшего за собой серьёзную деформацию. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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