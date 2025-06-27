Невестка Королёвой показала лицо после сложнейших операций: долгий путь к счастью

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мелисса, невестка певицы Наташи Королёвой и Тарзана, показала лицо после череды сложных операций. Несколько лет она восстанавливала челюсть, неправильно сросшуюся после серьёзной травмы.

В своём блоге в одной из социальных сетей она опубликовала слайд-шоу с кадрами, сделанными после заживления. На фото виден результат многолетнего лечения и реабилитации.

Подписчики единодушно восхитились её внешним видом и стойкостью. Многие отметили, что Мелисса прошла долгий и трудный путь. Особенно подчеркивали, что сейчас она выглядит по-настоящему счастливой.

Операции были необходимы для исправления последствий неудачного падения, повлекшего за собой серьёзную деформацию.

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