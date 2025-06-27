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Голос России на Оскаре: Юра Борисов может стать членом Американской киноакадемии

1:11
Правда ТВ

Юра Борисов, номинант на "Оскар" за роль в фильме "Анора", получил приглашение вступить в Академию кинематографических искусств и наук. Это организация, вручающая премию "Оскар".

Членство предоставит российскому актёру право голосовать за номинантов и победителей главной кинопремии мира. Если Борисов примет предложение, он войдёт в число 10 143 голосующих членов Академии.

Президент Джанет Янг и гендиректор Билл Креймер назвали приглашённых "выдающимся составом профессионалов". В 2025 году приглашения получили 534 человека из разных кинематографических профессий и стран.

Борисов стал первым российским актёром, номинированным на "Оскар" за роль в "Аноре". Эта же работа принесла ему номинации на BAFTA, "Золотой глобус" и другие престижные награды.

Параллельно с этим событием стало известно о новом голливудском проекте актёра. Он сыграет молодого русского поэта в Москве 1990-х в дебютном фильме Эмили Мортимер "Dennis".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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