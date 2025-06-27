Тодоренко и Топалов знают пол третьего ребёнка: фанаты заинтригованы

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Регина Тодоренко и Влад Топалов приоткрыли завесу тайны над третьей беременностью. Звёздная пара наконец узнала пол долгожданного малыша.

Об этом счастливая мама сообщила своим подписчикам.

"Мы с Владом уже знаем будущий гендерный состав семьи, а вы — пока нет", — интригующе написала Тодоренко.

Саму информацию о будущем малыше пара решила пока не разглашать.

Это заявление мгновенно спровоцировало бурную реакцию в комментариях. Фанаты устроили настоящие дебаты, строя предположения. Ранее Регина даже провела опрос в своём блоге, предлагая угадать пол.

Большинство проголосовало за рождение девочки. Часть подписчиков считает, что будет мальчик. Многие отмечали, что главное — здоровье малыша, а пол не столь важен.

Напомним, о третьей беременности Тодоренко сообщила лишь спустя время. Она объяснила задержку желанием побыть в "информационной тишине" и пережить сокровенный момент максимально приватно.

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