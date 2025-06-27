Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тодоренко и Топалов знают пол третьего ребёнка: фанаты заинтригованы

1:07
Правда ТВ

Регина Тодоренко и Влад Топалов приоткрыли завесу тайны над третьей беременностью. Звёздная пара наконец узнала пол долгожданного малыша.

Об этом счастливая мама сообщила своим подписчикам.

"Мы с Владом уже знаем будущий гендерный состав семьи, а вы — пока нет", — интригующе написала Тодоренко.

Саму информацию о будущем малыше пара решила пока не разглашать.

Это заявление мгновенно спровоцировало бурную реакцию в комментариях. Фанаты устроили настоящие дебаты, строя предположения. Ранее Регина даже провела опрос в своём блоге, предлагая угадать пол.

Большинство проголосовало за рождение девочки. Часть подписчиков считает, что будет мальчик. Многие отмечали, что главное — здоровье малыша, а пол не столь важен.

Напомним, о третьей беременности Тодоренко сообщила лишь спустя время. Она объяснила задержку желанием побыть в "информационной тишине" и пережить сокровенный момент максимально приватно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.